『Pok?mon Dragonair 12 Plush Stuffed Animal Toy Officially Licensed Gift fo【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 01時 16分に出品され05月02日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Pok?mon Dragonair 12 Plush Stuffed Animal Toy Officially Licensed Gift for Kids Age 2+ ブランド名 商品コメント Cute and cuddly 12 Pok?mon Dragonair Plush Stuffed Animal is a must have for all Pokemon fans!

Gotta Catch Em All! This super soft plush figure is great to take wherever you go!

The Dragonair plush toy is inspired by Pok?mon anime trading cards Lets Go! Sword & Shield Scarlet & Violet and Nintendo video games!

Makes a great gift for kids who love of Pokemon Your favorite Pok?mon character is waiting for you!

Officially licensed Pok?mon merchandise. Polyester. Measures approximately 12 inches. Ages 2+ 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ポケモン関連 ゲーム、おもちゃ フィギュア ゲームキャラクター ポケモン

JANコード/ISBNコード 0191726514268

商品コード YS0000028539604700