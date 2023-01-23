『Barbie Olympic USA Skater ／ バービー オリンピック USA スケーター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 28分に出品され03月10日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Barbie Olympic USA Skater ／ バービー オリンピック USA スケーター ブランド名 マテル(MATTEL) 商品コメント Barbie Olympic Skater Mattel #18501 1997

Discontinued

Special Edition

Barbie 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0033170801603

商品コード YS0000028538527208