『Dinosaur Nesting Dolls Set 7 pcs Dinosaur Toys for Kids 35 ? Dinosaur Deco【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 47分に出品され04月29日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Dinosaur Nesting Dolls Set 7 pcs Dinosaur Toys for Kids 35 ? Dinosaur Decor ? Matryoshka Dolls with Dinosaur Decorations Wooden Stacking Dinosaur Toys
|ブランド名
|商品コメント
| EXCELLENT DESIGN dinosaur figurines of triceratops stegosaurus diplodocus trex and pterodactyl
ONLY ECOFRIENDLY MATERIALS natural wood hand painted waterbased paints finished with varnish
UNIQUE GIFT FOR EVERYONE perfect gift for dinosaur lovers because every child is a dinosaur fan
PERFECT DIMENSIONS largest doll is 5.3 smallest is 0.8. Set of matryoshka dolls includes 7 pcs
AEVVV is proud of highquality russian matrioskas if you arent satisfied well refund the purchase
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4811159018015
商品コード
YS0000028536773056
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落札価格7896円
9 入札履歴
終了
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