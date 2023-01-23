『合皮製デッキケースW Fate/Grand Order「バーサーカージャンヌ・ダルク〔オルタ〕」【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 16時 00分に出品され03月03日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
合皮製デッキケースW Fate/Grand Order「バーサーカージャンヌ・ダルク〔オルタ〕」
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7896円
771 入札履歴
終了
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