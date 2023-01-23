『合皮製デッキケースW Fate/Grand Order「バーサーカージャンヌ・ダルク〔オルタ〕」【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 16時 00分に出品され03月03日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

合皮製デッキケースW Fate/Grand Order「バーサーカージャンヌ・ダルク〔オルタ〕」



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 合皮製デッキケースW

Fate/Grand

Order「バーサーカージャンヌ・ダルク〔オルタ〕」