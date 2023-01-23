『Star Wars? Starship? de Boba Fett【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 30分に出品され03月31日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Star Wars? Starship? de Boba Fett
|ブランド名
|Manwe
|商品コメント
| Starship Model Features leg0 brick buildable model of Boba Fett’s Starship handle for easy flying rotating wings and 2 stud shooters.
Transporter Vehicle Included Includes a transporter vehicle to move the starship on the ground in play scenarios of solo or group activities plus a Carbonite brick.
Display Stand Function Vehicle doubles as a display stand for builders to showcase their toy starship in an upright flight position.
Boba and Mandalorian Minifigures Includes 2 leg0 minifigures Boba Fett with a blaster and The Mandalorian with his blaster rifle and a beskar spear.
Minifigure Cockpit Access Opening leg0 minifigure cockpit 2 rotating dual blaster cannons nonshooting and compartment for Carbonite brick.
Mandalorian Adventures Kids can play out exciting Star Wars adventures with The Mandalorian leg0 minifigure launching bountyhunting missions and firing stud shooters.
Ideal Gift for Kids This Mandalorian building toy for kids age 9+ makes the best birthday present holiday gift or surprise treat for Star Wars fans.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0673419340601
商品コード
YS0000028539633254
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落札価格7896円
527 入札履歴
終了
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