『マテル バ-ビ- 1993 ギブソン ガ-ル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 13時 30分に出品され03月25日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|マテル バ-ビ- 1993 ギブソン ガ-ル
|ブランド名
|マテル(MATTEL)
|商品コメント
|バ-ビ- ビンテ-ジシリ-ズ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
74299037023
商品コード
YS0000028728327490
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落札価格7896円
624 入札履歴
終了
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