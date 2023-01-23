『Clinic The Extension Deluxe Edition【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 11時 57分に出品され03月08日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Clinic The Extension Deluxe Edition ブランド名 Alban Viard Studio Games 商品コメント This is your Clinic! Build it however you like to give patients the care they need so you can make your Clinic the most popular one in town!

Extension offers unique and challenging modules to incorporate into your game of Clinic.

Treat patients for profit to build the citys most lucrative clinic.

Offers 60150 minute game play for 14 Players.

This is an expansion. Clinic Deluxe Edition base game required to play! 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 0653341428561

商品コード YS0000028537407477

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Clinic



The

Extension

Deluxe

Edition