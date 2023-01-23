『Clinic The Extension Deluxe Edition【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 11時 57分に出品され03月08日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Clinic The Extension Deluxe Edition
|ブランド名
|Alban Viard Studio Games
|商品コメント
| This is your Clinic! Build it however you like to give patients the care they need so you can make your Clinic the most popular one in town!
Extension offers unique and challenging modules to incorporate into your game of Clinic.
Treat patients for profit to build the citys most lucrative clinic.
Offers 60150 minute game play for 14 Players.
This is an expansion. Clinic Deluxe Edition base game required to play!
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0653341428561
商品コード
YS0000028537407477
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落札価格7896円
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