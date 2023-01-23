WILD ABOUT ANIMALS JUNGLE COUNTERS【2024年最新】

こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。

ご注文を頂いた後に、弊社アメリカ倉庫より商品を取り寄せ、日本国内倉庫で一旦受領、検品等の後、お届け先へ発送致します。

お届けには通常2-4週間程お時間を頂戴しております。

海外からの流通過程において外箱等に若干のスレ・ヘコミなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。

他店舗でも併売しておりますので、入れ違いで完売の際にはご容赦下さい。

ご注文後は、すぐにアメリカ倉庫にて出荷準備に入りますので、ご注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。

大口注文や掲載していない商品についても海外からお取寄せすることが可能です。「問い合わせ」よりご連絡ください。メールの返信は翌営業日以降となりますのでご了承ください。