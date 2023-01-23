『WILD ABOUT ANIMALS JUNGLE COUNTERS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 03時 37分に出品され03月28日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|WILD ABOUT ANIMALS JUNGLE COUNTERS
|ブランド名
|ラーニング リソーシズ(Learning Resources)
|商品コメント
| Reinforce early math and vocabulary skills
Builds counting， sorting， patterning， and other early math skills!
Set of 72 counters come in 6 different shapes and colors
Includes storage bucket and activity guide
Counters can be combined with other counter sets for endless playing possibilities! Perfect for ages 3 and up
こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。
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通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0077344798122
商品コード
YS0000010436600237
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落札価格7896円
825 入札履歴
終了
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