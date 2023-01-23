『VIXEN 4倍 単眼鏡 アートスコープ H4x12 ビクセン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 24分に出品され04月18日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビクセン 正規保証品
アートスコープ H4x12
単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界
美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。
仕様
ー
倍率 4倍
対物レンズ有効径 12mm
プリズム材質 BK7
プリズムタイプ ダハプリズム
コーティング フーリーマルチコート
実視界 11.5度
見掛視界 43.9度
1000m先視界 201m
ひとみ径 3.0mm
明るさ 9
アイレリーフ 15mm
至近距離 約20cm
防水性 無
三脚取付 不可
付属品 セミハードケース、ネックストラップ
大きさ・重さ 本体：58×31×33mm（突起部を除く）・49g
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付属品
セミハードケース
ネックストラップ
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ミザール 単眼鏡 6倍16mm KM-616 4982013029307
¥ 7867
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06
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¥ 7864
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¥ 7846
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¥ 7846
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¥ 7840
懐中電灯Axeon am3 2218603 Monocular LM LED懐中電灯
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ロックタイト SF73874.5オンス 209714
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Nikon フィールドスコープ MONARCH フィールドスコープ 82ED-A用ステイオンケース
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Nikon フィールドスコープ MONARCH フィールドスコープ 82ED-S用ステイオンケース
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¥ 8122
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¥ 8096
Nikon フィールドスコープ MONARCH フィールドスコープ 82ED-S用ステイオンケース
¥ 8093
新型クリアレンズ搭載【ミリタリーガレージ】 イオテック タイプ G33 Magnifier 3倍率 ブースター マグニファイア レプリカ STS(Sw
¥ 8065
落札価格7896円
372 入札履歴
終了
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