『VIXEN 4倍 単眼鏡 アートスコープ H4x12 ビクセン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 24分に出品され04月18日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビクセン 正規保証品

アートスコープ H4x12



単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界

美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。



仕様

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倍率 4倍

対物レンズ有効径 12mm

プリズム材質 BK7

プリズムタイプ ダハプリズム

コーティング フーリーマルチコート

実視界 11.5度

見掛視界 43.9度

1000m先視界 201m

ひとみ径 3.0mm

明るさ 9

アイレリーフ 15mm

至近距離 約20cm

防水性 無

三脚取付 不可

付属品 セミハードケース、ネックストラップ

大きさ・重さ 本体：58×31×33mm（突起部を除く）・49g

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付属品

セミハードケース

ネックストラップ

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