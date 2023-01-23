『ベイラ レゼルヴァ ティント 750ml 6本セット ルイ ロボレド マデイラ ケース販売 正規品 取り寄せ品 ケース売り ポルトガル 赤 ワイン 重口 業務用 wine【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 16分に出品され03月14日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大陸性気候で、夏は暑く乾燥し、長く寒い冬が特徴です。畑の標高は平均で700mの台地。土壌は花崗岩とシストに石英がまざる組成となっています。葡萄はすべて手摘みで収穫します。100％除梗、破砕します。



発酵は22〜26度に温度コントロールしながらコンクリートタンクで約7日間行います。熟成はフレンチオーク樽（新樽でない）で約6ヶ月行います。



非常にエレガントなベリーの果実のアロマとミネラルの要素が、樽の心地よいバニラの香りとバランスよく混ざり合っています。フルーティでフレッシュな味わい、長い余韻が感じられます。