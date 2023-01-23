『【DESCENTE/デサント】野球 エクスプラス チタンサーモジャケット アウター / DR-216B / RED (レッド) / Lサイズ [▲][ZX]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 05時 33分に出品され03月08日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 プロ球団からの信頼。

進化した着用感、保湿力。

プロの要望をカタチにしたウェアはさらなる進化へ。



サイズ：L

カラー：レッド

素材：表地、中綿、裏地：ポリエステル100%

機能：中綿入り、４層構造、ポケット付き、保湿性、はっ水性、軽量性

原産国：中国・ベトナム・日本



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※メーカー取り寄せ商品となりますので、メーカー欠品の場合はご注文をキャンセルさせていただきます。あらかじめご了承ください。 商品カテゴリ スマホグッズのホビナビ スポーツ・アウトドア 野球・ソフトボール ウェア スポーツ 野球 ウエア コート、ジャケット

JANコード/ISBNコード 4930699168254

商品コード 4930699168254