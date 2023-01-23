『【DESCENTE/デサント】野球 エクスプラス チタンサーモジャケット アウター / DR-216B / DNVY (Ｄネイビー) / Sサイズ [▲][ZX]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 11時 54分に出品され05月08日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プロ球団からの信頼。
進化した着用感、保湿力。
プロの要望をカタチにしたウェアはさらなる進化へ。
サイズ：S
カラー：Ｄネイビー
素材：表地、中綿、裏地：ポリエステル100%
機能：中綿入り、４層構造、ポケット付き、保湿性、はっ水性、軽量性
原産国：中国・ベトナム・日本
|備考
|※メーカー取り寄せ商品となりますので、ご注文後の注文キャンセルはお承りできません。
※メーカー取り寄せ商品となりますので、返品交換は一切お受けいたしかねます。ただし初期不良の場合でメーカーに在庫が確認できる場合は交換にて対応致します。
※商品開梱後は組み立てやご使用の前に、コンディション・付属品類が揃っていることをご確認ください。 お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご注意ください。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4930699168162
商品コード
4930699168162
【DESCENTE/デサント】野球 エクスプラス チタンサーモジャケット アウター / DR-216B / DNVY (Ｄネイビー) / Mサイズ [▲][ZX]
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落札価格7896円
910 入札履歴
終了
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