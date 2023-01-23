『KAWECO カヴェコ 万年筆 M 中字 アル スポーツ ローズゴールド ALFP-RG カートリッジ式 正規輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 12時 49分に出品され03月19日 12時 49分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 KAWECO

アルスポーツ 万年筆 M 中字

品番：ALFP-RG

色：ローズゴールド

機構：カートリッジ式