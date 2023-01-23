『オークリー フラックジャケット サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 101-105-004 OAKLEY FLAK JACKET スポーツサングラス PRIZM GOLF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 45分に出品され03月23日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド ： オークリー / OAKLEY
カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ
型番 ： 101-105-004
モデル ： FLAK JACKET / フラックジャケット
レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM GOLF プリズムゴルフ / 30% / UVカット
付属品 ： -
備考 ： FLAK JACKET(STANDARD、XLJ)のアジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも対応。 商品は新品ですがマイクロバックなしでの販売となります。
関連ワード ： ゴルフ 自転車 サイクリング サングラス 登山 ハイキング マラソン ジョギング ウォーキング ドライブ テニス フィッシング UV 紫外線 対策 れんず
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落札価格7896円
602 入札履歴
終了
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