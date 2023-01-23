『オークリー フラックジャケット サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 101-105-004 OAKLEY FLAK JACKET スポーツサングラス PRIZM GOLF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 45分に出品され03月23日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 101-105-004



モデル ： FLAK JACKET / フラックジャケット



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM GOLF プリズムゴルフ / 30% / UVカット



付属品 ： -



備考 ： FLAK JACKET(STANDARD、XLJ)のアジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも対応。 商品は新品ですがマイクロバックなしでの販売となります。



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