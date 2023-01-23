『ジャンニ ヴェルサーチ ヴェルサーチ クリスタル ノワール EDP SP 90ml GIANNI VERSACE レディース 香水 フレグランス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 04分に出品され03月09日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レディース



フローラル・オリエンタルのクラシカル・ミステリアスな香調で、

ガーデニアの香りを際立たせた、シアーでラグジュアリーな、

まさにクリスタル・ノワールというネーミングに相応しい夜向きの一品。



トップ:ベルガモット

ミドル:ガーデニア、オレンジブロッサム、ピオニー、スパイス

ラスト:サンダルウッド、ムスク、アンバー