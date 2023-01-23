『ウィリアムモリス ポット Willium Morris Pot ／WMORRIS 245 - 直径40×H32【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 30分に出品され03月25日 13時 30分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 遂に販売開始、国内限定販売商品です！！



海外で高い評価を得ているWillium Morris Potがオンラインストアにて販売開始です！



植物を引き立てる洗練されたデザイン。



玄関、室内、お庭にラグジュアリーなスタイルをもたらす要素が含まれています。



【商品サイズ】



LL :直径40×H32



M :直径26×H22



S :直径20×H18



各サイズお選びいただけます。





※陶器鉢の為ほかの商品との同梱はできません