『5個セット アニマルゲート キャットドア ペットドア 壁 取り付け 猫 出入り口 可愛い おしゃれ ドッグ 動物 扉 ペット ANIGATE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 19時 44分に出品され03月16日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
4WAY設定でペットの行き来が自由に！
スイッチを切り替えることで
入る&出る&出入自由&ロックの4つの設定ができ
状況に応じてペットの自由な行き来ができるようになります。
一方通行（外出のみ/進入のみ）
通行自由、通行禁止の4種類の設定が可能です。
おうちのネコちゃんや小さめの
ワンちゃんが自由に出入りできるペット用ドア。
※DIY用製品となりますので設置に関しては
お客様の裁量にてお願いいたします。
設置の際の破損、その他に関しましては
当店では責任を負いかねますので予めご了承ください。
材質：ABS、PC
カラー：ブラック
サイズ：サイズ: 内径: 20cm、外径: 26cm、厚さ: 6cm
送料無料
5個セット アニマルゲート キャットドア ペットドア 壁 取り付け 猫 出入り口 可愛い おしゃれ ドッグ 動物 扉 ペット ANIGATE
¥ 7896
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落札価格7896円
615 入札履歴
終了
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