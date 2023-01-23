5個セット アニマルゲート キャットドア ペットドア 壁 取り付け 猫 出入り口 可愛い おしゃれ ドッグ 動物 扉 ペット ANIGATE【2024年最新】

商品情報

4WAY設定でペットの行き来が自由に！



スイッチを切り替えることで

入る&出る&出入自由&ロックの4つの設定ができ

状況に応じてペットの自由な行き来ができるようになります。



一方通行（外出のみ/進入のみ）

通行自由、通行禁止の4種類の設定が可能です。



おうちのネコちゃんや小さめの

ワンちゃんが自由に出入りできるペット用ドア。



※DIY用製品となりますので設置に関しては

お客様の裁量にてお願いいたします。

設置の際の破損、その他に関しましては

当店では責任を負いかねますので予めご了承ください。



材質：ABS、PC

カラー：ブラック

サイズ：サイズ: 内径: 20cm、外径: 26cm、厚さ: 6cm



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