『ペット用品関連 TopZoo ペット用ベッド ドゥドゥコージー スパイダー XS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 29分に出品され03月25日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
インディゴウォッシュカラーがいい雰囲気を出しているベッドです。 生産国:中国 素材・材質:ポリエステル 商品サイズ:W40×D30×H17cm 仕様:水洗いが可能(要乾燥)
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¥ 7896
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落札価格7896円
778 入札履歴
終了
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