『PRORIDER Small 13- 17 Dog Puppy Collar Cow Leather Adjustable Padded Ca【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 08時 10分に出品され03月16日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|PRORIDER Small 13- 17 Dog Puppy Collar Cow Leather Adjustable Padded Canine 6067
|ブランド名
|商品コメント
| Small 13- 17
Lime Green Inlay
Width for Large and Medium is 1.5 inch， Small/xSmall is 1 inch. Dog are Humans Best Friend. Measure the neck and pick one size up.
Built in small ring next to the buckle for Tags. Made with full grain NATURALLY TANNED genuine leather
SUPERIOR QUALITY AND WORKMANSHP.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0688952375317
商品コード
YS0000047440313773
Sparky Pet Co - Apollo ECollar 交換用ストラップ - 犬の首輪 - 防水バイオタン - 調節可能 - ダブルバックル -
¥ 7896
2 Hounds Design Freedom ノープル リーシュハーネスのみ 1インチ 2XL タン
¥ 7896
SparklyPets Hands Free Dog Leash for Medium and Large Dogs ? Professional H
¥ 7896
SparklyPets Hands Free Dog Leash for Medium and Large Dogs ? Professional H
¥ 7896
HhaPtj Dog Car Harness for Small Large Medium Dogs no Pull Reflective Strap
¥ 7896
Adjustable Large Dog Harness by Lupine 1 Wide El Paso Design with 2438 Girt
¥ 7896
Adjustable Large Dog Step in Harness by Lupine 1 Wide Ripple Creek Design w
¥ 7896
Brown 6 Way European Multifunctional Leather Dog Leash Adjustable Schutzhun
¥ 7896
OneTigris Dog Harness Adjustable Tactical Dog Harness with Handle Full Body
¥ 7896
Alcott Expedition Retractable Reflective Belt Leash 24 Long Large for Dogs
¥ 7896
Yellow Dog Design Starfish Baby Roman Style H Dog HarnessLarge1 and fits Ch
¥ 7896
犬 首輪 |Halukakah ゴールドチェーン ダイヤモンド アイスアウト 大型犬用 24Kリアルゴールドメッキ 幅6mm ボーンチェーン ロブスタ
¥ 7896
犬 首輪 |Genuine Leather Braided Dog Collar， Brown 1.5 Wide. Fits 17-22 Nec
¥ 7896
犬 首輪 |Nrs 1x30 Oiled Pulling Collar Replacement Tug Straps Oiled N/A【並行輸入
¥ 7896
犬 首輪 |Pink Soft Genuine Rolled Leather Dog Collar Brass Hardware (12.5-14
¥ 7896
犬 首輪 |Auburn Leathercrafters 首輪 犬 TUSCANY COLLAR 太さ:1.9cm×長さ:40.6cm LIGHT B
¥ 7896
犬 首輪 |19mm 犬の首輪 レインボー 高耐久 ステンレススチール 犬 カラフル ラグジュアリー トレーニングカラー キューバリンク 丈夫なクラス
¥ 7896
犬 首輪 |反射ナイロン犬用首輪とリーシュセット 9セット 調節可能なナイロン首輪 安全バックル付き アソートカラー 5フィート 犬用リーシュ ナイロ
¥ 7896
落札価格7896円
894 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！