『PRORIDER Small 13- 17 Dog Puppy Collar Cow Leather Adjustable Padded Ca【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 08時 10分に出品され03月16日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 PRORIDER Small 13- 17 Dog Puppy Collar Cow Leather Adjustable Padded Canine 6067 ブランド名 商品コメント Small 13- 17

Lime Green Inlay

Width for Large and Medium is 1.5 inch， Small/xSmall is 1 inch. Dog are Humans Best Friend. Measure the neck and pick one size up.

Built in small ring next to the buckle for Tags. Made with full grain NATURALLY TANNED genuine leather

SUPERIOR QUALITY AND WORKMANSHP. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード 首輪

JANコード/ISBNコード 0688952375317

商品コード YS0000047440313773