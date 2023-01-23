『Suitical Recovery Suit for Cats Camo XXSmall 141［］【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 22分に出品され04月05日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Suitical Recovery Suit for Cats Camo XXSmall 141［］ ブランド名 商品コメント The Suitical Recovery Suit for cats is a professional alternative to the medical cone and， as a full-body shirt， also provides comprehensive wound protection. It protects wounds， seams， bandages， hotspots， skin problems and the environment of your cat

The patented design is based on the body shape and anatomy of your cat， so it adapts perfectly to the animal and guarantees a high level of comfort for faster and stress-free recovery. The Recovery Suit is recommended by veterinarians

The light and breathable fabric made of cotton and lycra gives your cat plenty of freedom of movement. The shirt is machine washable and reusable. Tip It is recommended to buy two Suitical Recovery Suits. So you have one spare shirt while the other is being washed

For the majority of cats， the suits can remain fastened when the cat is using the litter tray

Important Sizing Information: Measure the distance from the collar to the base of the tail of your cat: 13.0 - 16.5" for size XXS. THIS ITEM MEASURES VERY SMALL， PLEASE MEASURE CORRECTLY BEFORE YOU BUY 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 猫用品 猫服、アクセサリー 猫の服

JANコード/ISBNコード 8718375251447

商品コード YS0000047439316991