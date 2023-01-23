『Suitical Recovery Suit for Cats Camo XXSmall 141［］【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 22分に出品され04月05日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Suitical Recovery Suit for Cats Camo XXSmall 141［］
|ブランド名
|商品コメント
| The Suitical Recovery Suit for cats is a professional alternative to the medical cone and， as a full-body shirt， also provides comprehensive wound protection. It protects wounds， seams， bandages， hotspots， skin problems and the environment of your cat
The patented design is based on the body shape and anatomy of your cat， so it adapts perfectly to the animal and guarantees a high level of comfort for faster and stress-free recovery. The Recovery Suit is recommended by veterinarians
The light and breathable fabric made of cotton and lycra gives your cat plenty of freedom of movement. The shirt is machine washable and reusable. Tip It is recommended to buy two Suitical Recovery Suits. So you have one spare shirt while the other is being washed
For the majority of cats， the suits can remain fastened when the cat is using the litter tray
Important Sizing Information: Measure the distance from the collar to the base of the tail of your cat: 13.0 - 16.5" for size XXS. THIS ITEM MEASURES VERY SMALL， PLEASE MEASURE CORRECTLY BEFORE YOU BUY
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8718375251447
商品コード
YS0000047439316991
ネコのお洋服屋さん キャットプリン 猫服 キャットプリン 小型犬服 コスプレ ペット服 記念撮影 和風シリーズ 着物コート 「ジャパニーズ
¥ 7839
ネコのお洋服屋さん キャットプリン 猫服 キャットプリン 小型犬服 コスプレ ペット服 記念撮影 和風シリーズ 着物コート 「ジャパニーズ
¥ 7839
（まとめ）キャティーマンじゃれ猫 LEDニャンだろ〜？ 光線 茶トラ〔×6セット〕
¥ 8232
（まとめ）CT-289 ぴょんぴょんボール〔×5セット〕（猫用おもちゃ）
¥ 8232
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 8225
PLATZ PET SUPPLIES & FUN 猫用おもちゃ キャットトーイ ベビーファーボール キャニスター 60個
¥ 8215
アドメイト (ADD. MATE)猫用おもちゃねこまど ヴィラフォートキャットポール ゆったりベッド
¥ 8213
バリバリボウルタワーXL ダークブラウン (猫用玩具)(代引不可)
¥ 8211
スカルフーカー ミニフーカースカルハンガー ブラック 壁掛け不要の種類の吊り下げや取り付けに最適
¥ 8210
ドギーマンハヤシ ドギーマンじゃれ猫チューダース12個入×12個 (1個当たり977円) まとめ買い 業務用 ペット
¥ 8207
（まとめ）ボンビ キャットスクラッチハウス (ペット用品) (×10セット）
¥ 8204
犬猫兼用キャリーカート キャスター付き 中型犬・小型犬対応 キャリー・コンテナ 17kgまで 車載 キャリーカート 折り畳み可 省スペース 猫用お出かけ専用
¥ 8204
ペット噴霧ボックス、ペット酸素室用ケージ、ペット用ペット噴霧ネスト透明デザイン (外寸：61×40×46cm)
¥ 8198
スクラッチスロープ用つめとぎ ビッグウェーブ〔×12セット〕 ダンボール 猫 爪とぎ 猫爪とぎ 猫の爪とぎ 爪研ぎ 猫おもちゃ
¥ 8196
ファープラスト 猫用おもちゃ タイフーン サーキット 猫 ネコ おもちゃ ボール
¥ 8194
ファープラスト 猫用おもちゃ タイフーン サーキット 猫 ネコ おもちゃ ボール
¥ 8194
爪とぎ ポール 縄 猫 爪とぎ ポール 麻 ねこ 爪研ぎ ポール型爪研ぎ
¥ 8190
玉転がし ストレス発散 玩具 爪とぎ ハイブリッド
¥ 8190
落札価格7896円
778 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！