『Elegant Life Home 100% Cotton Washed Denim Decorative Throw Pillow Covers P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 52分に出品され03月17日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Elegant Life Home 100% Cotton Washed Denim Decorative Throw Pillow Covers Pack of 2 Dark Blue Cushion Covers Set Soft Square Appliqued Pillow Case Shell for Car Sofa Bedroom ( 18 x 18， 2 PCS ) ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 犬用品 ベッド、マット、カバー ベッド、クッション

商品コード YS0000021736155918