『ロイヤルカナン BHN プードル 中・高齢犬用 3kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 57分に出品され04月17日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン BHN プードル 中・高齢犬用 3kg
【商品説明】
・ロイヤルカナンがプードルのために考える独特な被毛の健康に必要な栄養バラ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7896円
432 入札履歴
終了
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