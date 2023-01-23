『ロイヤルカナン BHN プードル 中・高齢犬用 3kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 57分に出品され04月17日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン BHN プードル 中・高齢犬用 3kg



【商品説明】

・ロイヤルカナンがプードルのために考える独特な被毛の健康に必要な栄養バラ



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。