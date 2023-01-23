JIAPETS　電解ジアペット　プロ　4L　消毒・衛生用品　洗浄・消毒剤　ペット用【2025の人気アイテム】

商品情報

【特 長】

超純水（最高純度の水）と精製塩（高純度の塩）を世界特許の電解技術のみで生成。

(特開番号2008-36521 水中の溶存水素を活性化および安定化する方法）

(特開番号2008-549206 水溶液、水溶液中の残留塩素の長寿命を長くする方法)

上記の他に複数の特許技術がジアペットプロの商品開発に関わっている。

化学物質は一切不使用。

上記の製法により、電解次亜塩素酸水の欠点でもある、短い保存期間を当製品は『3年以上の長期保存可能』です。



ウイルス・菌などの有機物への反応後、『約15秒で不活化』する。

次亜塩素酸はウイルス膜の中へ浸透します。

当製品は世界特許の電解技術により、次亜塩素酸の含有量が最大のため、秒速除菌が可能です。



ウイルス・菌などの有機物への反応後は『水』に戻ります

上記の特徴がありますので、サッとスプレーの後は、拭き取り不要で、手間がございません。

PH5.5〜6（水素イオン指数）ペット用は中性でさらに安心成分で、動物と環境にもっとも優しい除菌剤です。

サラサラとした使い心地で、最後は『水』に戻る。

それなのに、ウイルスや菌には塩素系漂白剤などの『80倍』の速攻効果です