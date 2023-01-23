『Fuse Lenses メンズ US サイズ One Size【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 00時 57分に出品され04月21日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Fuse Lenses メンズ US サイズ One Size ブランド名 Fuse Lenses 商品コメント Fuse G15 Polarized Lenses. Green/Grey view. G15 was first developed for military pilots. Cuts through blinding glare. Enhanced depth perception.

Completely block harmful UV rays providing 100% UV protection

Fuse Force scratch resistant hard coating

Lens Category 3 Ideal for Bright Light

Custom Made to easily interchange with your current sunglasses. 商品カテゴリ KS Webstoreヤフー店 ファッション メンズ サングラス ファッション メンズファッション 財布、帽子、ファッション小物 サングラス

商品コード YS0000045639361571

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One

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