『Playboy SO Cal Trucker Adjustable Snapback Hat Blue/wht並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 57分に出品され03月20日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Playboy SO Cal Trucker Adjustable Snapback Hat Blue/wht
|ブランド名
|商品コメント
| PLAYBOY - Items emblazoned with the iconic Playboy bunny. So... when the mood hits， we have you covered.
ONE SIZE FITS MOST - This hat is complete with an adjustable snapback closure， to be sure adjustments can be made for comfort. Typically fits headwear size ranges 7" to 7 5/8"
STYLE - On trend with todays fashion looks， the trucker keeps the fun alive.
FEATURES - A structured mid crown trucker with brand logo featured at front. Complete with a branded wordmark tag at back
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0840303928652
商品コード
YS0000043040226609
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落札価格7896円
554 入札履歴
終了
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