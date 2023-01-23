『ファイテン(phiten) ブレスレット RAKUWA ブレスX100 レザータッチモデル ブラック・ブラウン 40cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 14時 58分に出品され04月29日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 素材:紐/ポリエステル 紐の先端(カシメ)/ステンレス 留め具/純チタン

性別:男性/女性

サイズ:40cm

カラー:ブラック・ブラウン

技術:アクアチタンX100、ミクロチタンボール