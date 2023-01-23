『Washable Pee Pads for Dogs，Extra Large Puppy Pads(28×40)，Training Pads for Dogs，Reusable Thickened Super Absorbent Dog Pee ...[並行輸入品]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 11時 03分に出品され04月09日 11時 03分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Washable Pee Pads for Dogs，Extra Large Puppy Pads(28*40)，Training Pads for Dogs，Reusable Thickened Super Absorbent Dog Pee Pads，Great for All Kinds of Pupples，Adult Dogs and Senior Pets 翻訳：犬用洗えるおしっこパッド、特大パピーパッド(28インチ*40インチ)、犬用トレーニングパッド、再利用可能な厚みのある超吸収性の犬用おしっこパッド、あらゆる種類の子犬、成犬、シニアペットに最適 ****SUPER ABSORBENCY & ODOR CONTROL - Drekthar oversized dog pee pads (28*40 2 Packs) is equipped with a super soft and comfortable 100% polyester surface and extra thick washable cotton waterproof membrane，anti-scratch and bite，which can effectively lock in liquids and odors ， to avoid damage to the floor or bedding，whether your dog is a Labrador or a Chihuahua，weve got you covered.
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落札価格7896円
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終了
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