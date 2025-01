Washable Pee Pads for Dogs，Extra Large Puppy Pads(28×40)，Training Pads for Dogs，Reusable Thickened Super Absorbent Dog Pee ...[並行輸入品]【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名:Washable Pee Pads for Dogs,Extra Large Puppy Pads(28*40),Training Pads for Dogs,Reusable Thickened Super Absorbent Dog Pee Pads,Great for All Kinds of Pupples,Adult Dogs and Senior Pets 翻訳:犬用洗えるおしっこパッド、特大パピーパッド(28インチ*40インチ)、犬用トレーニングパッド、再利用可能な厚みのある超吸収性の犬用おしっこパッド、あらゆる種類の子犬、成犬、シニアペットに最適 ****SUPER ABSORBENCY & ODOR CONTROL - Drekthar oversized dog pee pads (28*40 2 Packs) is equipped with a super soft and comfortable 100% polyester surface and extra thick washable cotton waterproof membrane,anti-scratch and bite,which can effectively lock in liquids and odors , to avoid damage to the floor or bedding,whether your dog is a Labrador or a Chihuahua,weve got you covered.