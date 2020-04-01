『My Magnetic Daily Calendar 品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 07時 39分に出品され03月12日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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DAILY MAGNETIC CALENDAR The Melissa & Doug My Magnetic Daily Calendar displays the day of the week， date， weather， and special events. Comes with 80 magnets， which include years， months， days of the week， holidays， emotions， and more

TWO FABRIC HINGED DRY ERASE BOARDS This kids’ daily calendar comes with a pair of fabric hinged dry erase boards， one featuring the calendar template， and one that is blank and can be used for magnet storage

ENCOURA