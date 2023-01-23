『LensCoatポーチ14【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 04時 21分に出品され05月05日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|LensCoatポーチ14
|ブランド名
|LensCoat
|商品コメント
| Soft shock-absorbing neoprene protects from bumps， dings， nicks， and the elements like water， sand， dust etc.
Removable Front Element Protective Disk
Touch Fastened Closure
Great for Travel or Storage
Made in the USA
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439349972
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落札価格7896円
965 入札履歴
終了
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