『液晶保護フィルム スクリーンプロテクター 硬度9H/99%高透過率/防指紋/自動吸着/スクラッチ防止/気泡ゼロ/飛散防止処理 強化ガラス DYHSGD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 24分に出品され03月12日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|液晶保護フィルム スクリーンプロテクター 硬度9H/99%高透過率/防指紋/自動吸着/スクラッチ防止/気泡ゼロ/飛散防止処理 強化ガラス DYHSGD01
|ブランド名
|Boesklenn
|商品コメント
商品カテゴリ
商品コード
YS0000040430454742
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落札価格7896円
283 入札履歴
終了
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