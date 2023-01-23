『Remerry 500 Pieces Compressed Towels Compressed Travel Towel Compressed Tow【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 26分に出品され03月17日 07時 26分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Remerry 500 Pieces Compressed Towels Compressed Travel Towel Compressed Towel Tablets Portable Mini Camping Towel Expandable Wipes for Travel Hiking Sport Fishing Outdoors
|ブランド名
|商品コメント
|Package Includes you will receive 500 pieces of compressed towels， sufficient quantity to meet your needs for use and replace They are ideal for outdoor sport and travel activities， and you can take them to most places you go tobrReliable to Use these compressed towel tablets are made of non woven cotton linen， vacuum compressed and individually packed Those disposable towels are safe and clean， reliable to use， which can touch your face and skin， soft and comfortablebrPortable Size our compressed disposable towels are compressed into a coin size， whose diameter is about 2 cm/ 0.79 inches and thickness is about 0.8 cm/ 0.31 inches The compressed towels will be expanded to a large size， about 20 x 22 cm/ 7.87 x 8.66 inches， convenient to carry and usebrEasy to Use you just immerse the compressed camping towel in cold or warm water for several seconds， it will be expanded and become a large towel gradually， then you can use the towel to clean most surfacesbrWide Application compressed travel towel can be widely applied indoors such as kitchen， hotel， bathroom， office and so on， also suitable for outdoors， such as travel， camping， backpacking， fishing， and so forth
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000021737544675
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落札価格7896円
773 入札履歴
終了
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