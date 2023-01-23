『LED Desk Lamp with Wireless Charger， USB Charging Port， Desk Lighting with【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 22分に出品され03月24日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 LED Desk Lamp with Wireless Charger， USB Charging Port， Desk Lighting with 10 Brightness Level，5 Lighting Modes， Dimmable Eye-Caring Reading Desk Light for Home， Office Lights，Touch Control，Auto Timer ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 家具・インテリア 家具、インテリア 照明、電球 卓上ライト デスクライト

商品コード YS0000021731771416