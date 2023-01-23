『Jack Adams USA Ducky Swim Short Multicolored【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 42分に出品され03月16日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Jack Adams USA Ducky Swim Short Multicolored
|ブランド名
|商品コメント
| Sizing: ?True to size， no stretch
Waistband: Elastic
Lining: ?None
Pockets: ?Slant pockets each side
Care Instructions: ?To extend the life of your swimwear， rinse with cold water after each use to remove any chlorine， salt water， or lotions.? Wash on delicate cycle or hand wash only and lay flat to dry.? Do not bleach.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0747442038504
商品コード
YS0000045439178186
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落札価格7896円
855 入札履歴
終了
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