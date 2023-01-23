『Jack Adams USA Ducky Swim Short Multicolored【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 42分に出品され03月16日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Jack Adams USA Ducky Swim Short Multicolored ブランド名 商品コメント Sizing: ?True to size， no stretch

Waistband: Elastic

Lining: ?None

Pockets: ?Slant pockets each side

Care Instructions: ?To extend the life of your swimwear， rinse with cold water after each use to remove any chlorine， salt water， or lotions.? Wash on delicate cycle or hand wash only and lay flat to dry.? Do not bleach. 商品カテゴリ 東潟ストア 水着 男性用 水泳パンツ スポーツ 水泳 ウエア パンツ

JANコード/ISBNコード 0747442038504

商品コード YS0000045439178186