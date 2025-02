2022LIQUID FORCE/HINGE CGA/BLACK(L)リキッドフォース【コストコ お買い得】

商品情報

メーカー:2022LIQUIDFORCE

品名:HINGE CGA

カラー:BLACK

サイズ

L(102cm-112cm)

features

Chest/Shoulder Flex Pannels and Smooth Side Pannels

Comfort Fit and Minimal Waist Taper for Accommodating Feel

Oversized Arm Openings for Superior Mobility

LF Custom Quick Release Buckles

Hidden Belt Design

PVX & PVE Foam Hydrid Vest Lightweight, Soft, Stretchable

US Coast Guard Approved Life Jacket | Transport CAN Approved



