『2022LIQUID FORCE/HINGE CGA/BLACK(L)リキッドフォース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 15分に出品され03月27日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：2022LIQUIDFORCE
品名：HINGE CGA
カラー：BLACK
サイズ
L(102cm-112cm)
カタログ参照。
（cm表示はインチを換算しております。）
※サイズにつきましてはフィット感など個人差がでますのであくまでも目安としてください。
features
Chest/Shoulder Flex Pannels and Smooth Side Pannels
Comfort Fit and Minimal Waist Taper for Accommodating Feel
Oversized Arm Openings for Superior Mobility
LF Custom Quick Release Buckles
Hidden Belt Design
PVX & PVE Foam Hydrid Vest Lightweight， Soft， Stretchable
US Coast Guard Approved Life Jacket | Transport CAN Approved
※画像と実物のイメージが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
・当商品は並行輸入品となります。
ご注文前にお買い物ガイドを必ずお読み下さい。
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落札価格7896円
573 入札履歴
終了
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