『2022LIQUID FORCE/HINGE CGA/BLACK(L)リキッドフォース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 15分に出品され03月27日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：2022LIQUIDFORCE

品名：HINGE CGA

カラー：BLACK

サイズ

L(102cm-112cm)

カタログ参照。

（cm表示はインチを換算しております。）

※サイズにつきましてはフィット感など個人差がでますのであくまでも目安としてください。

features

Chest/Shoulder Flex Pannels and Smooth Side Pannels

Comfort Fit and Minimal Waist Taper for Accommodating Feel

Oversized Arm Openings for Superior Mobility

LF Custom Quick Release Buckles

Hidden Belt Design

PVX & PVE Foam Hydrid Vest Lightweight， Soft， Stretchable

US Coast Guard Approved Life Jacket | Transport CAN Approved



※画像と実物のイメージが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。



・当商品は並行輸入品となります。

ご注文前にお買い物ガイドを必ずお読み下さい。