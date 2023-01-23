『ザ・ノース・フェイス ショートパンツ メンズ フリーランショーツ NB42391 KT THE NORTH FACE ノースフェイス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 30分に出品され04月19日 21時 30分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：KT( ケルプタン )

サイズ：M、L、XL

素材：

身生地/Recycled Nylon Dry Woven DRW(ナイロン89％、ポリプロピレン11％)

ウエスト/Nylon 2Way Tricot Dry Touch(ナイロン68％、ポリウレタン32％)

股下寸：16.5cm(Lサイズ)

機能：

高ストレッチ素材のウエスト切替による高いフィット性

ウエストに6つのメッシュポケット

左右脇ポケット

右後ファスナー付きポケット

ウエストスピンドル表裏両出し仕様

リフレクターロゴ





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