『ザ・ノース・フェイス ショートパンツ メンズ フリーランショーツ NB42391 KT THE NORTH FACE ノースフェイス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 30分に出品され04月19日 21時 30分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：KT( ケルプタン )
サイズ：M、L、XL
素材：
身生地/Recycled Nylon Dry Woven DRW(ナイロン89％、ポリプロピレン11％)
ウエスト/Nylon 2Way Tricot Dry Touch(ナイロン68％、ポリウレタン32％)
股下寸：16.5cm(Lサイズ)
機能：
高ストレッチ素材のウエスト切替による高いフィット性
ウエストに6つのメッシュポケット
左右脇ポケット
右後ファスナー付きポケット
ウエストスピンドル表裏両出し仕様
リフレクターロゴ
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THE NORTH FACE ノースフェイス Flyweight Speed Short(フライウェイトスピードショーツ) レディース ショートパンツ 【トレイルランニング トレラン ランパン
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落札価格7896円
329 入札履歴
終了
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