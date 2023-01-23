『パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ブラック SE-S3BT(B)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 03時 33分に出品され03月26日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ブラック SE-S3BT(B)



【商品説明】

・コンパクトサイズでも大口径40mmドライバー採用でパワフルな低音再生

・スマートに持ち運べるコンパクト設計

・ハウジングに配置されたボタンで直感操作

・ハウジングやイヤーパッドを同色で合わせたワントーンデザイン

・時間が無い時でも安心。ファストチャージ機能を搭載

・時間を忘れて音楽を楽



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。