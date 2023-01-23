『マスコットが飛び出すバスボール 24個入セット ゆめふわアニマル 入浴剤 エスケイジャパン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 14時 58分に出品され03月21日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「入浴剤」 マスコットが飛び出すバスボール 24個入セット ゆめふわアニマル 入浴剤 エスケイジャパン 入浴剤が溶けると中からマスコットが飛び出る マスコットが飛び出すバスボールに[ゆめふわアニマル]が登場 浴槽にいれると発泡しながら溶けていき…中からマスコットがひょこっと現れますマスコットは全5種類 発砲タイプ[ピーチ]の香りで超リラックス人気のバスボールいろいろあるのでお気に入りを揃えてくださいセット販売です(24個入) バスボム/子ども/キッズ/おもちゃ/かわいい