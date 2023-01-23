『DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 42分に出品され03月30日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 4.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7895円
650 入札履歴
終了
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