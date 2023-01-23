『DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 42分に出品され03月30日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 4.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。