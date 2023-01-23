『Hosim 1/20 ラジコンカー オフロード 高速 ラジコン 4wd 電動rcカー こども向け 人気 防水 ラジコン エンジン 子供 2.【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 18時 42分に出品され04月08日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hosim 1/20 ラジコンカー オフロード 高速 ラジコン 4wd 電動rcカー こども向け 人気 防水 ラジコン エンジン 子供 2.
【商品説明】
・?【2.4GHz無線抗干渉・競技可能】2.4 GHzの周波数で動作するワイヤレス制御システムがあり、オフロード性能も良いです。無干渉運転ができて、同一場所で同時に多くのラジコンカーを運転することができます。友達と家族、また親子時間を一緒に競技して遊びしましょう！
・?【2パック800mAH大容量バッテリー】--- RCカーにはLi-Po 7.4V 800mAh充電式バッテリーが2つ装備されています。高いRCレーシングパフォーマンスのために独自に設計および構築されています。 遠くまで行けるバッテリーで RC ユニットの稼働時間を延ばしましょう! 男の子と大人向けの RC ロックカーは、一度に最
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7895円
704 入札履歴
終了
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