Hosim 1/20 ラジコンカー オフロード 高速 ラジコン 4wd 電動rcカー こども向け 人気 防水 ラジコン エンジン 子供 2.【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Hosim 1/20 ラジコンカー オフロード 高速 ラジコン 4wd 電動rcカー こども向け 人気 防水 ラジコン エンジン 子供 2.



【商品説明】

・?【2.4GHz無線抗干渉・競技可能】2.4 GHzの周波数で動作するワイヤレス制御システムがあり、オフロード性能も良いです。無干渉運転ができて、同一場所で同時に多くのラジコンカーを運転することができます。友達と家族、また親子時間を一緒に競技して遊びしましょう！

・?【2パック800mAH大容量バッテリー】--- RCカーにはLi-Po 7.4V 800mAh充電式バッテリーが2つ装備されています。高いRCレーシングパフォーマンスのために独自に設計および構築されています。 遠くまで行けるバッテリーで RC ユニットの稼働時間を延ばしましょう! 男の子と大人向けの RC ロックカーは、一度に最



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。