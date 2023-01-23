『ＡＫ 45L バックパック 大容量 登山 旅行リュック タクティカル パック ミリタリー リュックサック キャンプ トレッキング 防災 多機【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 21時 42分に出品され05月13日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＡＫ 45L バックパック 大容量 登山 旅行リュック タクティカル パック ミリタリー リュックサック キャンプ トレッキング 防災 多機
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 62.29 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7895円
180 入札履歴
終了
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