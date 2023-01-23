『ＡＫ 45L バックパック 大容量 登山 旅行リュック タクティカル パック ミリタリー リュックサック キャンプ トレッキング 防災 多機【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 21時 42分に出品され05月13日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＡＫ 45L バックパック 大容量 登山 旅行リュック タクティカル パック ミリタリー リュックサック キャンプ トレッキング 防災 多機



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 62.29 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。