『8GB レキサーメディア PLATINUM II メモリースティックProDUO Mark2 LMSDP8GBBCROW【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 00時 18分に出品され05月08日 00時 18分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

8GB レキサーメディア PLATINUM II メモリースティックProDUO Mark2 LMSDP8GBBCROW



【商品説明】

・MEM-C

・UHSスピードクラス：非対応

・スピードクラス：非対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・規格：メモリースティックPRO DUO



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。