『8GB レキサーメディア PLATINUM II メモリースティックProDUO Mark2 LMSDP8GBBCROW【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 00時 18分に出品され05月08日 00時 18分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
8GB レキサーメディア PLATINUM II メモリースティックProDUO Mark2 LMSDP8GBBCROW
【商品説明】
・MEM-C
・UHSスピードクラス：非対応
・スピードクラス：非対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・規格：メモリースティックPRO DUO
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7895円
97 入札履歴
終了
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