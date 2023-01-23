『zucchero ショルダーバッグ BR ブラウン 40 47068【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 56分に出品され03月14日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,895円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 太めのステッチがアクセントになり、クラフト感を味わえます。またユニセックスで使えるデザインになっており、カジュアルファッションのポイントにもなります。

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