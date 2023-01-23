『FINIS（フィニス）スイムパラシュート（大：ネイビー）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 06時 04分に出品され04月30日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,894円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINIS（フィニス）スイムパラシュート（大：ネイビー）: 商品のタイトル（編集なし）

【商品説明】

・Finis Swim Parachute - Navy



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。