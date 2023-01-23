『Pearl パール Glide-Lock ストレイナー F.F.S.専用 SR-1000FA(スイッチ部のみ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 22分に出品され03月29日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pearl パール Glide-Lock ストレイナー F.F.S.専用 SR-1000FA(スイッチ部のみ)
【商品説明】
・モデル・タイプ:Glide-Lockスイッチ部
・用途:F.F.S専用
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 17.50 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
447 入札履歴
終了
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