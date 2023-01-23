『Pearl パール Glide-Lock ストレイナー F.F.S.専用 SR-1000FA(スイッチ部のみ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 22分に出品され03月29日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pearl パール Glide-Lock ストレイナー F.F.S.専用 SR-1000FA(スイッチ部のみ)



【商品説明】

・モデル・タイプ:Glide-Lockスイッチ部

・用途:F.F.S専用



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。