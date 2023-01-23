『BANDAI ガンプラEXPO限定MG 1/100 シャア専用ザク Ver.2.0 クリアカラーバージョン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 36分に出品され03月09日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BANDAI ガンプラEXPO限定MG 1/100 シャア専用ザク Ver.2.0 クリアカラーバージョン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.72 cm

横幅 : 20.57 cm

奥行 : 31.24 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。