『【50%OFF】DW 腕時計 レディース 【公式ショップ/2年保証】 Petite Sheffield Black 24mm 時計 ウォッチ 革 ブラック プレゼント おしゃれ シンプル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 21時 04分に出品され03月14日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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多彩なサイズが揃った文字盤とシックなレザーストラップで、どんな装いにもしっくりと溶け込み、コーディネートを完成させます。

ケースには、磨き上げたステンレススチールに、洗練されたローズゴールドメッキ、または鮮やかなシルバー仕上げを施しました。

スマートなタッチでスタイリングをアップグレードしましょう。



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【商品型番】DW00100444

【ケースの厚さ】6mm

【文字盤カラー】ブラック

【ムーブメント】日本製クォーツムーブメント

【ストラップサイズ】190*10mm

【ストラップの素材】レザー

【ストラップのカラー】ローズゴールド

【防水】防水-3気圧（雨などに耐えられる防水性）

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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