『エツミ ランボー5段三脚S シルバー VE-2135【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 01分に出品され03月27日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エツミ ランボー5段三脚S シルバー VE-2135



【商品説明】

・サイズ / 全高 : 1，330mm(センターポール280mm含む)、最低高 : 450mm、パイプ径 : 22mm、収納時 : 315mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品 : 収納ケース、工具

・付属機能、特徴 / 段数5段、脚ロック方式 : ナットロック式、石突 : ゴム石突き、クイックシュー : プレート長40mm

・商品素材 : アルミ

・水準器、ウエイトフック装備

・耐荷重 : 1.5kg

・重量 : 1，150g



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。