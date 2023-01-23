『エツミ ランボー5段三脚S シルバー VE-2135【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 01分に出品され03月27日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エツミ ランボー5段三脚S シルバー VE-2135
【商品説明】
・サイズ / 全高 : 1，330mm(センターポール280mm含む)、最低高 : 450mm、パイプ径 : 22mm、収納時 : 315mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品 : 収納ケース、工具
・付属機能、特徴 / 段数5段、脚ロック方式 : ナットロック式、石突 : ゴム石突き、クイックシュー : プレート長40mm
・商品素材 : アルミ
・水準器、ウエイトフック装備
・耐荷重 : 1.5kg
・重量 : 1，150g
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
29 入札履歴
終了
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