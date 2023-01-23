『ジャックバニー カートバッグ (吹き出しグラフィック柄) / ゴルフ ラウンド / 262-3181407 031_ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 29分に出品され03月17日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー カートバッグ (吹き出しグラフィック柄) / ゴルフ ラウンド / 262-3181407 031_ホワイト



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ24cmxヨコ(上部36cmx底部23cm)xマチ12cm

・持ち手の全長:31cm

・留め具の種類: ジッパー

・重量:250g



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 35.10 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。