『ジャックバニー カートバッグ (吹き出しグラフィック柄) / ゴルフ ラウンド / 262-3181407 031_ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 29分に出品され03月17日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー カートバッグ (吹き出しグラフィック柄) / ゴルフ ラウンド / 262-3181407 031_ホワイト
【商品説明】
・B5サイズ収納可
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・全長 タテ24cmxヨコ(上部36cmx底部23cm)xマチ12cm
・持ち手の全長:31cm
・留め具の種類: ジッパー
・重量:250g
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 35.10 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
175 入札履歴
終了
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