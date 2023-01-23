コレンド WW-WBR ワイヤーボタニカルラック | W488×D263×H756mm | 園芸ラック フラワースタンド 日東 COLLEND【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

おもな特長

インテリアグリーンを楽しむのに最適

観葉植物の魅力を一層際立たせるシンプルデザイン

鉢受けリングは、ハンギンググリーンを飾るのに最適

霧吹きやじょうろなど、小物もおしゃれに収納

園芸ラック，ボタニカルラック，ガーデンラック，プランタースタンド，フラワースタンド，ガーデニング



おもな仕様

品名:ワイヤーボタニカルラック

型番:WW-WBR

JAN:4580153763718

メーカー:COLLEND コレンド 日東

材質:スチール(粉体塗装)

※鉄本来の風合いを残すためクリア塗装で仕上げております。

商品サイズ:W488×D263×H756mm(鉢受リング含めず)

重量:約3.5kg

箱サイズ:W500×D795×H113mm

耐荷重:上段/5kg、下段/10kg、鉢受リング/各1kg

生産国:中国