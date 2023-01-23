『コレンド WW-WBR ワイヤーボタニカルラック | W488×D263×H756mm | 園芸ラック フラワースタンド 日東 COLLEND【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 59分に出品され04月21日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おもな特長
インテリアグリーンを楽しむのに最適
観葉植物の魅力を一層際立たせるシンプルデザイン
鉢受けリングは、ハンギンググリーンを飾るのに最適
霧吹きやじょうろなど、小物もおしゃれに収納
園芸ラック，ボタニカルラック，ガーデンラック，プランタースタンド，フラワースタンド，ガーデニング
おもな仕様
品名:ワイヤーボタニカルラック
型番:WW-WBR
JAN:4580153763718
メーカー:COLLEND コレンド 日東
材質:スチール(粉体塗装)
※鉄本来の風合いを残すためクリア塗装で仕上げております。
商品サイズ:W488×D263×H756mm(鉢受リング含めず)
重量:約3.5kg
箱サイズ:W500×D795×H113mm
耐荷重:上段/5kg、下段/10kg、鉢受リング/各1kg
生産国:中国
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落札価格7893円
127 入札履歴
終了
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